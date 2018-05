Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. In Zeiten anziehender Umsatzdynamik seien Aktien europäischer Konsumgüterhersteller im Vergleich zum Gesamtmarkt relativ attraktiv bewertet, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei dem französischen Kosmetikkonzern könnte zudem der Gewinn je Aktie stärker als gedacht steigen./la/bek Datum der Analyse: 31.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-05-31/11:37

ISIN: FR0000120321