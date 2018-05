Die Berliner Polizei findet in fast jeder Spielhalle irgendwelche Mängel. Bei Spielstättenkontrollen am Mittwoch gab es eine fast hundertprozentige Beanstandungsquote, teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Zwischen 11 und 18 Uhr wurden in den Ortsteilen Wilmersdorf, Neu-Hohenschönhausen, Hellersdorf, Marzahn, Gesundbrunnen, Neukölln, Britz, Rudow, Siemensstadt, Schöneberg, Köpenick und Rahnsdorf 33 Spielstätten überprüft. Mit dabei: Rund 60 Mitarbeiter der Polizei Berlin, der Steuerfahndung, des Finanzamts sowie der Ordnungsämter. In sechs Fällen wurde die strafbare Veranstaltung von Glücksspielen festgestellt, weitere Zuwiderhandlungen gegen die Spielverordnung und das Berliner Spielhallengesetz registrierten die Kontrollierenden 28 Mal. Nur in einem einzigen Betrieb gab es keine Beanstandungen.