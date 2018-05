Volker Meinel, Zertifikate-Experte BNP Paribas Aktienanleihen gelten als "Liebling" von Vermögensverwaltern und aktiven Privatanlegern. Bei unserem Beispiel erhält der Investor zum Laufzeitende am 21. Juni 2019 einen Kupon in Höhe von 8 Prozent per annum auf sein Investment. BMW notiert Anfang Mai bei 91,5 Euro. Kostet der Anteilsschein im Juni 2019 weiterhin 80 Euro oder mehr, so erhält der Aktienanleihe-Käufer 100 Prozent des Nennwerts zurück. Sein Gewinn beträgt dann 5,40 Prozent. Notiert die BMW-Aktie zum Ende der Laufzeit der Aktienanleihe unter 80 Euro, so bekommt der Investor exakt 12,5 BMW-Aktien zu dem dann gültigen Gegenwert in sein Depot eingeliefert (Bruchteile von Aktien als Barausgleich). Im negativen Fall wird der...

Den vollständigen Artikel lesen ...