Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für CRH angesichts von geplanten Umstrukturierungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Angekündigt worden sei die Bildung einer globalen Einheit für Bauprodukte und außerdem komme das Distributionsgeschäft in Europa auf den Prüfstand, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinen Augen könnte letzteres Werte freisetzen. Neu gesetzte Margenziele bis 2021 ließen 10 Prozent Luft nach oben für seine operative Gewinnschätzung (Ebitda)./tih/la

Datum der Analyse: 31.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN IE0001827041

AXC0104 2018-05-31/11:57