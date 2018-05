Bis Ende April erhöhte sich die Zahl der EEG-Batteriespeicher auf gut 6000. Dies ist weiterhin nur ein Bruchteil der mehr als 80.000 in Deutschland installierten Photovoltaik-Heimspeicher sowie der übrigen Batteriespeicher.Die Bundesnetzagentur veröffentlichte am Donnerstag eine aktualisierte Meldestatistik für EEG-Batteriespeicher. So sind für das Verzeichnis von November 2017 bis April 2018 insgesamt 6057 Speichersysteme mit einer Bruttoleistung von 31,64 Megawatt gemeldet worden. Gegenüber dem März sind damit nur rund 600 EEG-Batteriespeicher hinzugekommen. Die Meldepflicht besteht für alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...