Ein dreifaches europäisches Programm zur Förderung von Olivenöl in der Europäischen Union, in Asien und in den Vereinigten Staaten. Ein Drei-Jahres-Programm soll weltweit 3,8 Milliarden Menschen ansprechen. "Let's Make a Tastier World" (Geben wir der Welt mehr Geschmack) ist das Motto, das sich an Reisende richtet, die eingeladen werden, um ein Produkt zu genießen, bei dem Europa unangefochtener Marktführer ist: Olivenöle.



Olivenöl aus Spanien macht Geschichte mit der gleichzeitigen Einführung von drei ehrgeizigen Förderprogrammen, die von der Europäischen Union kofinanziert werden. Die gleiche Strategie wird auf drei Kontinenten (Europa, Asien und Amerika) und in neun Ländern (Spanien, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Belgien, Niederlande, China, Japan, Taiwan und Vereinigte Staaten) durchgeführt. Eine Initiative namens "Olive Oil World Tour" (Olivenöl-Weltreise) von enormer Größe. Das dreijährige Programm wird schätzungsweise 3,8 Milliarden Menschen ansprechen.



Im vergangenen Jahr kamen fast 70 % der weltweit konsumierten Olivenöle aus europäischen Olivenhainen. In derselben Zeit hat Europa selbst nur knapp über 52 % des weltweiten Öls konsumiert. Diese Zahlen erzählen uns also von einem Lebensmittelprodukt, das wir in die ganze Welt exportieren. Ein Produkt, das einen immensen Markt vor sich hat. Dabei ist zu bedenken, dass der Verbrauch mit nur knapp 400 Gramm pro Einwohner auf unserer Erde und pro Jahr sehr gering ist. Tatsächlich macht Olivenöl weltweit nur knapp über 1,5 % des gesamten Verzehrs von pflanzlichen Fetten aus. Und dabei hat es einige Tugenden, die es zu einem einzigartigen Lebensmittel machen, einer grundlegenden Säule der mediterranen Küche, die von der UNESCO zu einem immateriellen Erbe der Menschheit erklärt wurde.



Die Europäische Union und der "Interprofessional of the Spanish Olive Oil" mit seinem Marken-Olivenöl aus Spanien vereinigen ihre Kräfte bei diesem ehrgeizigen Projekt, um dieses Lebensmittelprodukt, das Sinnbild der europäischen Exzellenz ist, den Verbrauchern auf der ganzen Welt näher zu bringen. Die dreijährige Reise hat heute auf dem europäischen Markt begonnen. Die ersten Aktionen richten sich hauptsächlich an Verbraucher in Spanien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Belgien und den Niederlanden.



Zu Lande, zur See und in der Luft



Die Olivenöl-Weltreise umfasst eine reiche Agenda von Vorführungen, um Reisende und Essensliebhaber aus der ganzen Welt in Olivenölfans zu verwandeln. Zu diesem Zweck werden Kontakte mit Fluggesellschaften, Flugzeug-Magazinen, Geofencing, Vereinbarungen mit einflussreichen Personen und eine mehrkanalige Online-Strategie mit einer Website und eigenen Social-Media-Profilen eingesetzt. Reisende werden in den "Oliven-Öl-Lounges", die an den wichtigsten Flughäfen, Bahnhöfen und Seehäfen der Welt eingerichtet wurden, "eine schmackhaftere Welt" vorfinden. Das beste Mittel, um die Informationen zu vermitteln, besteht darin, allen Sinnen eine umfassende Erfahrung zu bieten, was dank einem spektakulären Display mit vielen Verweisen auf natives Olivenöl extra (die Oleoteca) und mit Verkostungen dieses einzigartigen Lebensmittels erreicht wird.



