Paris - Die europäischen Aktienmärkte haben sich weiter von den jüngsten Turbulenzen rund um die politische Krise in Italien erholt. Nachdem die Börsen bereits zur Wochenmitte einen Stabilisierungsversuch gewagt hatten, ging es mit den Kursen am Donnerstag nun etwas weiter nach oben. Dabei half, dass die Stimmung in Chinas Industriebetrieben auf den bisher höchsten Stand des Jahres gestiegen war.

Der EuroStoxx 50 rückte zuletzt um 0,16 Prozent auf 3446,65 Punkte vor. Der Leitindex der Eurozone war am Dienstag noch zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang April abgerutscht.

Für den französischen CAC 40 ging es zuletzt um 0,31 Prozent auf 5444,23 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 legte um 0,12 Prozent auf 7699,08 Punkte zu.

Noch deutlicher fielen die Kursgewinne in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...