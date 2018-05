Ähnlich wie beim Wertpapier von Volkswagen brachen die Kursnotierungen bei Bekanntwerden des Abgasskandals Ende 2015 massiv ein, konnten sich seither aber wieder erholen und zuletzt auf ein Verlaufshoch von 80,28 Euro im Januar dieses Jahres zulegen. Seither beherrscht jedoch ein untergeordneter Abwärtstrend das Kursgeschehen und drückte die Notierungen bis Ende März zunächst auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 sowie die Marke von 63,64 Euro abwärts.

Kritische Lage

Nach einer zwischengeschalteten Erholungsbewegung ging mit dem das Papier von Porsche später wieder abwärts, in dieser Woche sogar unter den 200-Tagedurchschnitt zurück an die Jahrestiefs von 63,64 Euro. In diesem Bereich droht das Papier nun weiter nachzulassen und eine neuerliche Verkaufswelle auszulösen. Denn, Haltepunkte sind nur sehr schwer zu finden und das 38,2 % Fibonacci-Retracement lockt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...