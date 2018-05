Seit Anfang 2017 betreibt EKT Eifler Kunststoff-Technik, Spezialist für komplexe Spritzgieß-Aufgaben und Entwickler von kundenspezifischen Fertigungslösungen mit Hauptsitz in Bad Salzuflen, einen zweiten Produktionsstandort im tschechischen Litovel. Derzeit fertigen hier mehr als 60 Fachkräfte, die ausschließlich aus der Region im Osten Tschechiens stammen, Kunststoffkomponenten und Baugruppen für Weiße-Ware-Geräte. Ausschlaggebend für den Standortentscheid war die Nähe zum rund zehn Kilometer entfernten Werk von Miele in Unicov. Der Hersteller von Premium-Elektrogeräten für Haushalt, Gewerbe und Industrie ist bereits seit 2005 ein wichtiger Schlüsselkunde von EKT in Deutschland. Mit dem Wachstum des tschechischen Standorts - Unicov ist heute eine gewichtige Produktionsstätte im weltweiten Miele-Verbund - stieg der Druck auf die strategischen Zulieferer, dem Partner in die Region zu folgen.

"Wir hatten niemals vor, hier einen Billiglohnstandort zu errichten", stellt EKT-Geschäftsführer Volker Scheffels dann auch im Gespräch mit PLASTVERARBEITER in Litovel klar, "entscheidend waren für uns vielmehr die enormen Vorteile in der Logistik und der strategischen Zusammenarbeit." Denn die Lieferungen an den Großkunden erfolgen just-in-time. "Was wir heute produzieren, wird am gleichen Tag ausgeliefert", verdeutlicht Scheffels. Die Lagerhaltung beschränkt sich auf die vorgeschriebenen Sicherheitsbestände. Da macht es einen signifikanten Unterschied, ob die LKWs die zum Teil großdimensionierten Bauteile 840 Kilometer weit von Ostwestfalen nach Unicov transportieren oder eben lediglich zehn Kilometer zurücklegen müssen, zumal beim Kunden nur bestimmte Zeitfenster für die Anlieferung zur Verfügung stehen. Die jeweilige Tagesproduktion - also Artikelart, Stückzahlen und Reihenfolge der Lieferung - erfährt der Kunststoffverarbeiter über ein Online-Portal. Zukünftig will EKT auch an seinem tschechischen Standort Just-in-Sequenz-Lösungen ermöglichen. Dabei werden die Komponenten bereits an der Maschine so kommissioniert, dass sie ohne weitere Umverpackung passgenau in die Montagelinie des Kunden eingeführt werden können - exakt zum Zeitpunkt ihres Einbaus.

Hundertprozentige Liefersicherheit in Verbindung mit einer hochvariablen Fertigung ist für EKT also ein unabdingbarer Erfolgsfaktor. Dies wiederum setzt sichere und flexible Prozesse voraus, die das Unternehmen am besten mit einem exklusiven Spritzgießtechnik-Partner realisieren kann. Diesen hat Eifler Kunststoff-Technik bereits vor vielen Jahren in Engel gefunden. Neben der hohen Qualität der Spritzgießmaschinen schätzt Geschäftsführer Scheffels das Komplettangebot der österreichischen Gruppe, das Roboter und Automation miteinschließt. " Mit Engel als 'Generalunternehmer" ist gewährleistet, dass die Komponenten unserer Fertigungszellen optimal zusammenwirken", erklärt er, "zudem kennen unsere Mitarbeiter die Anlagen in- und auswendig." Dank der langjährigen Zusammenarbeit ist die Spezifikation neuer Maschinen einfach. In der Regel sind 90 Prozent aller Ausrüstungsmerkmale - vom Farbdesign über die Düsendurchmesser und die Ein/Ausgang-Architektur bis hin zum Riffelblech-Belag der Schaltschränke - bereits als EKT-Standard bei dem Maschinenbauer hinterlegt. Ausgelegt werden die Anlagen von Engel Deutschland in Hannover. Die tschechische Niederlassung in Prag übernimmt die Inbetriebnahme sowie den gesamten After-Sales-Service inklusive Schulung der EKT-Mitarbeiter in tschechischer Sprache, Ersatzteil-Lieferung sowie präventive Wartung. "EKT ist ein gutes Beispiel für die gestiegenen Ansprüche in der Elektrogeräte-Fertigung, die in gewisser Hinsicht sogar die Anforderungen im Automotive-Bereich übertreffen", erläutert Petr Stibor, Geschäftsführer von Engel Tschechien. Die Just-in-Time-Vorgaben bei gleichzeitig hohem Automatisierungsgrad und sehr hohen Stückzahlen erfordern zum Beispiel die sofortige Verfügbarkeit von Ersatzteilen rund um die Uhr.

Industrie-4.0-gerechte Kommunikation

Um die reibungslose länderübergreifende Kommunikation sicherzustellen, haben die beiden Partner ihr Netzwerk auf eine Industrie-4.0-gerechte Basis gestellt: Die e-connect.24 Lösung von Engel vernetzt einerseits ...

