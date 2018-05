Vor dem zwar abgesagten aber immer noch für möglich gehaltenen Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong UN wollen die beiden Koreas weitere Gespräche über ihre künftigen Beziehungen führen. Bei dem Folgetreffen nach bereits zwei Gipfeltreffen der vergangenen Wochen zwischen Südkoreas Präsidenten Moon Jae In und Kim solle es am Freitag im Grenzort Panmunjom um Maßnahmen gehen, wie die Gipfel-Vereinbarungen vom April konkretisiert werden können, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Seoul am Donnerstag.

Südkorea wolle über grenzüberschreitende Eisenbahnverbindungen, neue Begegnungen zwischen getrennten Familien sowie andere Fragen des Austausches reden. Zur südkoreanischen Delegation unter Leitung von Vereinigungsminister Cho Myoung Gyeon gehört unter anderen ein Vizetransportminister. Die ebenfalls fünfköpfige nordkoreanische Abordnung wird vom Vorsitzenden des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes, Ri Son Gwon, angeführt.

Das Gipfeltreffen im April endete mit einer Erklärung über Frieden und Aussöhnung, die die auch die Förderung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen vorsieht. Nordkoreas Machthaber erklärte sich zudem zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms bereit. Wie und bis wann die "komplette Denuklearisierung" erreicht werden soll, blieb unklar.

Der Atomstreit mit Nordkorea gilt als einer der gefährlichsten Konflikte weltweit. Derzeit verhandeln Nordkorea und die USA über ein bilaterales Gipfeltreffen im Juni, bei dem eine friedliche Lösung des Konflikts im Mittelpunkt stehen soll. Trump hatte das Angebot Kims zu dem Treffen zunächst angenommen, es dann abgesagt, um kurz darauf anzudeuten, dass es doch stattfinden könnte. Im Gespräch ist der 12. Juni in Singapur./dg/DP/jha

