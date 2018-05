(shareribs.com) Chicago 31.05.18 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel etwas fester. Am Mittwoch ging es unter anderem für Weizen deutlich nach unten, beeinträchtigt wurden die Preise von Fondsverkäufen. Juli-Mais steigt um 2,75 Cents auf 3,9625 USD/Scheffel. Mais rutschte am Mittwoch auf das geringste Niveau seit drei Wochen und wurde dabei auch beeinträchtigt ...

