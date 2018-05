FRANKFURT (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump hält einem Magazinbericht zufolge den Druck auf die deutschen Autohersteller aufrecht. Er werde seine Handelspolitik beibehalten, bis keine Mercedes-Modelle mehr auf der Fifth Avenue in New York rollten, sagte Trump laut Wirtschaftswoche Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron bei dessen Besuch in Washington im April. Das Magazin beruft sich auf mehrere Diplomaten aus Europa und den USA. Trump wolle deutsche Premium-Automobilhersteller aus dem US-Markt aussperren.

Trump hatte vergangene Woche seine Verwaltung angewiesen zu prüfen, ob Autoimporte die Sicherheit der USA gefährdeten - analog zur Prüfung von Stahlimporten. Es droht ein Einfuhrzoll von 25 Prozent auf europäische Autos. Die Bundesregierung sucht innerhalb Europas nach Verbündeten für eine Abwehrstrategie. Deutschland exportiert von allen EU-Staaten mit Abstand am meisten Pkw in die USA.

May 31, 2018

