Die Analysten schweigen derzeit mehrheitlich, was die Autoaktien wie Daimler (ISIN: DE0007100000) angeht. Was nachvollziehbar ist, denn die Quartalszahlen liegen auf dem Tisch, das aktuelle Quartal zieht sich noch und ob das Damoklesschwert der Strafzölle auf die Autobauer niederfährt oder nicht - wer weiß? Das Problem ist: Derzeit spricht nicht viel dagegen, dass es passiert. Die USA sind im Aggressionsmodus. Und bedenkt man, dass Daimler & Co. derzeit nur drei Prozent Einfuhrzoll in die USA bezahlen, wären die angedrohten 25 Prozent der Todesstoß für den Absatz. Das Argument, das derzeit oft gilt, wenn man die Wirksamkeit europäischer Gegenmaßnahmen anzweifelt (wer will schon auf seinen Bourbon Whisky und eine neue Harley verzichten) ist da ebenso schwach wie umgekehrt:

Je, wenn ein Mercedes in den USA auf einmal über 20 Prozent teurer würde, würden die US-Bürger sich wohl umorientieren. ...

