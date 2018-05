-------------------------------------------------------------- Infos und Tickets http://ots.de/6rHogr --------------------------------------------------------------



"Fame - Das Musical" beruht auf dem gleichnamigen Film von Alan Parker aus dem Jahr 1980. Ob oscargekrönter Spielfilm, TV-Serie oder Reality Show - "Fame" hat unbestreitbar Kultstatus! Mit einem jungen, internationalen Ensemble aus Absolventen der Talentschmiede Stage School Hamburg wird das Musical rund um Erfolg, harte Arbeit und Zwischenmenschlichkeit erfrischend neu inszeniert. Wer auch nur einen Funken für den Traum vom Ruhm übrig hat, muss "Fame - Das Musical" sehen. Hier prallen Emotionen, Talent und eine Inszenierung der Extraklasse so eindrucksvoll aufeinander, dass man fast vergessen könnte, in einer Vorstellung zu sitzen!



Direkt nach ihrer Abschlussprüfung im Mai starten die jungen Profis mit den Proben unter der Regie von Felix Löwy, diplomierter Filmkomponist, der in zahlreichen Positionen für die Stage Entertainment gearbeitet hat. Für die Choreographien konnte Phil Kempster gewonnen werden.



Deutschlands größte private Bühnenfachschule, die Stage School Hamburg, hat sich 2016 einen langgehegten Traum erfüllt - ein eigenes Theater: Das FIRST STAGE in Altona, Thedestr. 15. Das verkehrsgünstig gelegene und mit modernster Technik ausgestattete Theater bietet perfekte Bedingungen für junge und kreative Inszenie-rungen.



Idee und Entwicklung von DAVID DE SILVA Buch von Jose Fernandez Liedtexte von Jacques Levy Musik von Steve Margoshes Titelsong FAME von Dean Pitchfork und Michael Gore Deutsche Fassung von Frank Thannhäuser und Iris Schumacher



Termine: 18. Juni bis 11. Juli 2018 Verlängerung: 20. August bis 20. September 2018 Jeweils 19.30 Uhr / Sa + So 15.00 Uhr + 19.30 Uhr



Ort: Theater FIRST STAGE, Thedestr. 15 in HH-Altona



Kartenpreis: ab 35,00 Euro inkl. aller Gebühren und HVV



Infos + VVK: www.firststagehamburg.de www.fame-hamburg.de



