BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Konjunktur befindet sich laut einer Analyse des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) nach wie vor auf einem Wachstumspfad, der Aufschwung hat demnach jedoch seine "Spätphase" erreicht. In seiner aktuellen Prognose erwartet das HWWI weiterhin für 2018 ein Wachstum von 2,1 Prozent und eine dann weiter abflauende Konjunktur im Jahr 2019 mit einem Plus von 1,6 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt (BIP). Die politischen Risiken für die deutsche Wirtschaft mehrten sich, betonten die Hamburger Forscher.

"Die Anzeichen, dass der seit 2014 in Gang befindliche Aufschwung in Deutschland seinen Höhepunkt überschritten hat und nunmehr eine zyklische Abschwächung eingeleitet ist, nehmen zu", warnten sie. Im ersten Quartal sei diese auch durch einige Sonderfaktoren wie Streiks und Grippewelle verstärkt worden. Wichtige Wirtschaftsbereiche stießen aber zunehmend an Kapazitätsgrenzen, so die Industrie und nicht zuletzt die Bauwirtschaft. Insofern sei eine gewisse Verlangsamung der Wirtschaftsdynamik "normal" und teils auch wünschenswert.

Der hohe Auslastungsgrad der Wirtschaft stütze aktuell die Investitionstätigkeit der Unternehmen, die politischen Unsicherheiten dürften jedoch teilweise zu Investitionszurückhaltung führen, erwarteten die Ökonomen. Insofern belasteten die zunehmenden politischen Risiken die Wirtschaftsentwicklung, momentan insbesondere die von den USA ausgehenden Handelsstreitigkeiten und Sanktionen sowie die gestiegenen Ölpreise, ausgelöst durch verschiedene Konfliktherde in Nahost.

Arbeitslosenquote unter 5 Prozent

Das HWWI betonte, es habe mit einer zyklischen Abschwächung der Konjunktur gerechnet und erwarte insofern gegenüber seiner bisherigen Erwartung unveränderte Wachstumsraten für dieses und kommendes Jahr. Die Lage am Arbeitsmarkt werde sich dabei weiter verbessern. Die Arbeitslosenquote dürfte 2018 bei 5,0 Prozent liegen und 2019 mit 4,8 Prozent unter die Vollbeschäftigungsmarke von 5 Prozent sinken. Die Zahl der Arbeitslosen soll nach der Prognose 2018 auf 2,35 Millionen und 2019 auf 2,26 Millionen sinken.

Für die privaten Konsumausgaben erwarten die Ökonomen aus Hamburg Zuwächse von 1,3 Prozent in diesem und 1,4 Prozent im kommenden Jahr und für die Anlageinvestitionen ein Plus von 3,8 Prozent und 3,2 Prozent. Die Exporte sollen nach der Prognose 2018 um 4,0 Prozent und 2019 um 4,8 Prozent zunehmen und die Importe dieses Jahr um 4,1 Prozent und nächstes um 5,3 Prozent. Für den deutschen Leistungsbilanzüberschuss erwartet das HWWI einen Rückgang auf 7,9 Prozent des BIP in diesem und 7,8 Prozent im kommenden Jahr nach 8,0 Prozent 2017 und 8,5 Prozent 2016 und noch 8,9 Prozent 2015.

Bereits am Vortag hatten Ökonomen sich skeptischer als zuvor zur Konjunkturentwicklung gezeigt. So teilte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit, das von ihm erhobene Konjunkturbarometer weise im Mai "auf eine leichte Abkühlung der deutschen Wirtschaft hin". Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) senkte seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr deutlich auf 2,2 von 2,7 Prozent und befürchtete angesichts der jüngsten US-Handelspolitik und politischer Unwägbarkeiten in Italien eine konjunkturelle Trendwende.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2018 06:07 ET (10:07 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.