Erst kürzlich hatte Tesla mit einem relativ niedrigen Abfindungsangebot versucht, eine Sammelklage in den USA rund um den umstrittenen ?Autopiloten? gütlich abzuwenden - was bei einigen Beobachtern Unverständnis auslöste. Nun dürfte ein erneutes Unglück für weitere Empörung sorgen.

Wie aus diversen Medienberichten hervorgeht, ist es in den USA am Dienstag wieder zu einem Unfall mit einem semiautonom gesteuerten Tesla-Fahrzeug gekommen. Der Unfall ereignete sich in Laguna Beach in Kalifornien. ... (Marco Schnepf)

