In Sachen erneuerbaren Energien gelten LKW gemeinhin noch als eine große Herausforderung. Wie der Truck der Zukunft aussehen könnte, zeigte kürzlich Shell in Zusammenarbeit mit der Airflow Truck Company. In Kalifornien durfte ein Demonstrations-Fahrzeug mit einer Solaranlage begutachtet werden, welche über eine Leistung von 5.000 Watt verfügt. Die Bordelektronik soll dadurch direkt mit Sonnenkraft versorgt werden. Für Aufsehen sorgte auch die Karosserie, bei der Aerodynamik im Mittelpunkt steht. ... (Robert Sasse)

