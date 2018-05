Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in den Handel am Donnerstag starten. Die Entspannungssignale aus Italien hatten bereits am Vortag die Kurse gestützt, so das von dieser Seite kein neuer Impuls für den Markt kommt. Damit rücken nun die drohenden Strafzölle für Aluminium und Stahl in den Fokus. Die entsprechende Ausnahmegenehmigung für die EU endet am Freitag. Informanten zufolge könnte US-Präsident Donald Trump entsprechende Maßnahmen bereits am Donnerstag bekannt geben. Eine Einigung beider Seiten quasi in letzter Minute sei zwar noch möglich, aber unwahrscheinlich, so eine eingeweihte Person.

Trump hatte Ende März Zölle von 25 Prozent auf Stahlimporte und 10 Prozent auf Aluminium angekündigt. Europa fordert eine dauerhafte Ausnahme von den Zöllen. Gelingt keine Einigung, könnte ein Handelskrieg drohen. Die EU-Kommission hat bereits eine Liste mit möglichen Gegenzöllen im Volumen von 2,8 Milliarden Euro vorbereitet.

Damit eröffnet sich auf der Handelsseite eine neue Front, neben den laufenden Verhandlungen mit China und den politischen Vezerrungen nach dem Austritt der USA aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran. Vor diesem Hintergrund halten sich die Anleger erst einmal bedeckt. Auch könnte es jederzeit neue Entwicklungen aus Italien geben. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine wenig veränderte Eröffnung am Kassamarkt hin.

Für Impulse könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Die Blicke sind hier vor allem auf die Inflationsdaten gerichtet. "Auch wenn die Inflation leicht schwächer ausfallen sollte als erwartet, ist es unwahrscheinlich, dass dies die US-Notenbank bei ihrer Sitzung in zwei Wochen von einer weiteren Zinserhöhung abhält", sagt Analyst Jasper Lawler von der London Capital. Allerdings könnten sich Anzeichen einer Abschwächung der Inflation auf die Aussichten für die Zinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte auswirken, ergänzt der Teilnehmer.

Bei den Einzelwerten könnten die Aktien der Fluggesellschaften im Fokus stehen. Hintergrund sind Aussagen der Luftverkehrsvereinigung IATA. Nach Einschätzung des Verbands werden die Gewinne der Branche im laufenden Jahr wegen des Anstiegs des Ölpreises geringer als noch im Dezember erwartet ausfallen. Allerdings könnte vieles auch schon in den Kursen eingepreist sein, heißt es von einem Beobachter.

May 31, 2018

