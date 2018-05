Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Konzernchef Theodor Weimer habe die im Strategieprogramm "Roadmap 2020" gesetzten Ziele bestätigt, schrieb Analyst Toni Dang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Wachstumsstrategie beruhe dabei mit allgemeinen Marktchancen, Zukäufen und Investitionen in neue Technologien auf drei Säulen./tih/la Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-05-31/13:03

ISIN: DE0005810055