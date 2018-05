Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Feiertages Fronleichnam geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.724,10 -0,02% +0,47% Euro-Stoxx-50 3.439,54 -0,05% -1,84% Stoxx-50 3.075,44 -0,04% -3,22% DAX 12.725,89 -0,45% -1,48% FTSE 7.698,57 +0,12% -0,62% CAC 5.432,76 +0,10% +2,26% Nikkei-225 22.201,82 +0,83% -2,47% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,5 -33

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,87 68,21 -0,5% -0,34 +13,6% Brent/ICE 77,19 77,50 -0,4% -0,31 +18,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.305,03 1.301,33 +0,3% +3,71 +0,2% Silber (Spot) 16,57 16,51 +0,4% +0,06 -2,2% Platin (Spot) 912,90 909,00 +0,4% +3,90 -1,8% Kupfer-Future 3,06 3,07 -0,3% -0,01 -8,0%

Die Ölpreise geben nach den kräftigen Zugewinnen vom Vortag leicht nach. Etwas belastend wirken neue Lagerdaten des US-Branchenverbands API vom späten Vorabend. Demnach sind die Rohölvorräte um 1,0 Millionen Barrel gestiegen, die Benzinvorräte gleichwohl aber noch etwas stärker zurückgegangen. Um 17.00 Uhr MESZ werden die offiziellen Lagerdaten berichtet.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in den Handel starten. Die Entspannungssignale aus Italien hatten bereits am Vortag die Kurse gestützt, so das von dieser Seite kein neuer Impuls für den Markt kommt. Damit rücken nun die drohenden Strafzölle für Aluminium und Stahl aus der EU in den Fokus. Die entsprechende Ausnahmegenehmigung für die EU endet am Freitag. Für Impulse könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Die Blicke sind hier vor allem auf die Inflationsdaten gerichtet. "Auch wenn die Inflation leicht schwächer ausfallen sollte als erwartet, ist es unwahrscheinlich, dass dies die US-Notenbank bei ihrer Sitzung in zwei Wochen von einer weiteren Zinserhöhung abhält", sagt Analyst Jasper Lawler von der London Capital. Allerdings könnten sich Anzeichen einer Abschwächung der Inflation auf die Aussichten für die Zinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte auswirken, ergänzt der Teilnehmer.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

Doccheck 0,40 EUR Eckert & Ziegler 0,80 EUR IVU Traffic 0,10 EUR Leifheit 1,05 EUR Mainova 10,84 EUR Nemetschek 0,75 EUR Software AG 0,65 EUR Stratec Biomedical 0,80 EUR Ströer 1,30 EUR Viscom 0,60 EUR Wacker Neuson 0,60 EUR National Grid 30,44 P

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 234.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 58,5 zuvor: 57,6 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Uneinheitlich - Deutsche Aktien fallen durch ihre relative Schwäche auf, während es an vielen anderen Börsen in Europa leicht nach oben geht. Ein Grund ist die Schwäche der Autoaktien im DAX. Laut der Wirtschaftswoche soll US-Präsident Trump den französischen Präsidenten Macron darüber informiert haben, deutsche Premium-Automobilhersteller aus dem US-Markt aussperren zu wollen. Tendenziell positiv wirken derweil günstige Wirtschaftsdaten aus China. Dort hat die Industrie das stärkste Wachstum seit acht Monaten verzeichnet. Die politische Entwicklung in Italien bleibt aber Hauptthema. Berichte, laut denen die populistischen Parteien M5S und Lega doch noch eine Regierung bilden könnten, sorgen für etwas Zuversicht. Dies aber auch nur, weil dadurch Neuwahlen verhindert würden, die quasi zu einem Referendum über die Zugehörigkeit des Landes zur Eurozone werden könnten. An der Mailänder Börse geht es um 0,8 Prozent nach oben und die Kurse italienischer Anleihen steigen teils massiv - die Renditen sinken also wieder. Die Entwicklung tut dem Bankensektor gut. Dessen Stoxx-Subindex gewinnt 0,9 Prozent. CRH ziehen in London um knapp 4 Prozent an, nachdem der Baustoffkonzern angekündigt hat, die Profitabilität seines europäischen Vertriebsgeschäfts verbessern zu wollen. In der vierten deutschen Reihe explodiert der Kurs von Humanoptics geradezu um fast 240 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die künstliche Iris des Erlangener Spezialisten für Augenimplantate zugelassen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:37 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1683 +0,13% 1,1674 1,1621 -2,8% EUR/JPY 127,23 +0,13% 126,93 126,54 -6,0% EUR/CHF 1,1516 -0,23% 1,1541 1,1507 -1,7% EUR/GBP 0,8770 -0,14% 0,8771 1,1425 -1,4% USD/JPY 108,90 +0,01% 108,71 108,90 -3,3% GBP/USD 1,3321 +0,26% 1,3311 1,3276 -1,4% Bitcoin BTC/USD 7.551,91 +2,7% 7.549,99 7.367,09 -44,7%

Die deutlich höher als erwartet ausgefallene Inflation in der Eurozone geht am Euro fast spurlos vorbei, beschert ihm zumindest keinen erkennbaren Aufwärtsimpuls. Er wird mit rund 1,17 Dollar dennoch etwas höher als am Vorabend gehandelt. "Auch wenn die Daten fundamental wichtig sind, werden sie jetzt keine Rolle spielen, weil die politische Krise in Italien im Fokus steht", hatten die Analysten der Unicredit bereits im unmittelbaren Vorfeld der Bekanntwerdung der Inflationsdaten vermutet. Die Verbraucherpreise sind im Mai mit einer Jahresrate von 1,9 (April: 1,2) Prozent gestiegen. Das war der höchste Wert seit April 2017. Volkswirte hatten lediglich 1,6 Prozent Inflation prognostiziert. Eine anziehende Inflation könnte die EZB dazu animieren, ihren expansiven geldpolitischen Kurs zu straffen, was den Euro potenziell stützen würde.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Erholt - Wie schon in Europa und an den US-Börsen machten die Aktien einen Teil ihrer jüngsten Verluste wieder wett, die sie aus Sorge vor der politischen Entwicklung in Italien und deren mutmaßlich negativen Folgen für die Konjunktur eingefahren hatten. Zumindest kurzfristig hätten sich die Gemüter in Sachen Italien etwas beruhigt, hieß es. Zumal es Anzeichen gebe, dass eine Neuwahl und damit womöglich eine Art Abstimmung über den Euro vermieden werden könne. Die positive Stimmung wurde auch gestützt durch gute Konjunkturdaten aus China. Händler sprachen mit Blick auf die kräftigen Gewinne in Schanghai und die dortigen sechs Handelstage mit Verlusten von einem überverkauften Markt. Dass die Aufnahme in Schanghai notierter chinesischer Aktien in die Indizes des Börsenbetreibers MSCI ab Freitag die Kurse gestützt habe, darüber gingen die Meinungen auseinander. In der gesamten Region standen Papiere aus dem Ölsektor auf den Kauflisten der Investoren, nachdem sich die Ölpreise am Mittwoch während des US-Handels deutlich erholt hatten.

CREDIT

Die politische Krise in Italien ist auch am Donnerstag das wichtigste Thema an den Kreditmärkten. Der italienische Anleihemarkt sendet weiter Entspannungssignale. Am zweiten Tag in Folge geht es mit den Kursen nach oben bzw den Renditen nach unten - und zwar kräftig. Die Rendite der 10-jährigen italienischen Staatsanleihen verliert 17 Basispunkte auf 2,73 Prozent. Bei den 2-jährigen Titeln geht es um 53 Basispunkte auf 1,20 Prozent nach unten. Grund für die Entspannung sind Berichte, laut denen die populistischen Parteien M5S und Lega doch noch eine Regierung bilden könnten. Aus Investorensicht scheint dabei entscheidend, dass dadurch Neuwahlen verhindert würden, die quasi zu einem Referendum über die Zugehörigkeit des Landes zur Eurozone hätten werden können.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Wettbewerbsexperte sieht Chancen in Bayer-Monsanto-Deal

Der Wettbewerbsökonom Justus Haucap erwartet nicht, dass die Fusion von Bayer und Monsanto Landwirten und Verbrauchern schadet. "Die Fusion ist ja nicht einfach genehmigt worden, sondern mit hohen Auflagen verbunden, um den Wettbewerb im Markt zu sichern", sagte Haucap der Rheinischen Post. "Zugleich sehe ich auch Chancen in der Fusion, gerade auch für Landwirte und Verbraucher, da so Produkte und Dienstleistungen aus einer Hand angeboten werden können."

VW erreicht in USA Vorgaben bei manipulierten Dieselautos

Volkswagen hat vorzeitig die Vorgaben beim Entschädigungsprogramm für Kunden in den USA erreicht. Wie aus einem Bericht des zuständigen US-Gerichts hervorgeht, hat der Konzern mehr als 85 Prozent der manipulierten Dieselwagen entweder von der Straße geholt oder repariert. VW hatte sich bei der Einigung mit den Klägern in den USA dazu verpflichtet, mindestens 85 Prozent der Autos mit 2-Liter-Dieselmotor aus dem Verkehr zu ziehen oder die illegale Abgastechnik zu beseitigen.

Trump droht deutschen Premiumherstellern - Magazin

