Die Bezeichnung Annuität ist ein Begriff aus der Finanzwirtschaft und bedeutet in erster Linie eine jedes Jahr wiederkehrende Zahlung. Von der Annuität spricht man grundsätzlich, wenn es sich um jährlich gleichbleibende Zahlungen handelt. Definiert werden kann eine Annuität als eine Methode, um einen bestimmten Betrag anhand eines bestimmten Zinssatzes in Renten umzuwandeln. Unter Renten versteht man in diesem Moment gleichhohe Beträge für eine festgelegte Laufzeit. Bei Investitionsrechnungen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...