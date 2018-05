China will die legendären Handelsrouten der Seidenstraße neu beleben. Insgesamt sollen die Anrainerstaaten 900 Milliarden Dollar in das gigantische Infrastrukturprojekt investieren. Können Privatanleger mitverdienen?

Die Neue Seidenstraße: Sie ist die Wiederbelebung von uralten Handelsverbindungen und -beziehungen. Aber nicht nur das: Selbst in finstersten Zeiten wirkte sie Frieden stiftend. Immer, wenn Menschen Geschäfte miteinander machten, mussten sie kriegerische Auseinandersetzungen einstellen und Vorurteile über Bord werfen. Profit als Treibstoff für Pazifismus, Wohlstand und Frieden: der ultimative Menschheitstraum. Kara Ben Nemsi lässt grüßen.Mit dem Fortschreiten des in unseren Tagen laufenden und von den Chinesen angeschobenen, gewaltigen Infrastrukturpakets "One Belt, One Road" (ein Gürtel, eine Straße) verbinden auch Anleger des 21. Jahrhunderts neue Chancen auf Rendite. Wie aber könnte das aussehen?

Die Dimensionen der chinesischen Wirtschaftsoffensive

Die Neue Seidenstraße modernster Ausführung umfasst ein Investitionsvolumen von rund 900 Milliarden US-Dollar und ist das umfangreichste Aufbauprogramm seit dem Marshallplan, den die Vereinigten Staaten nach dem 2. Weltkrieg für Europa starteten. Vorgesehen sind der Auf- und Ausbau von infrastrukturellen Projekten wie Straßen, Bahnstrecken, Flughäfen sowie Binnen- und Seehäfen. 68 Länder sind involviert, das Projekt dürfte mehrere Jahrzehnte dauern.

Wie beim Marshallplan, der in den 50er und 60er Jahren nicht nur den Deutschen beim Aufbau des "Wirtschaftswunders" geholfen hat, sondern auch die Ökonomie der USA aufblühen ließ, erhoffen sich die Chinesen von der Neuen Seidenstraße, sie möge die im eigenen Land entstandenen, immensen Kapazitäten (vor allem im Bausektor) weiterhin sinnvoll auslasten.

