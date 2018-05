In der Hamburger Innenstadt ist der U- und S-Bahnverkehr am Donnerstagmittag fast komplett eingestellt worden. Grund sei ein Feueralarm am Jungfernstieg, teilten die Verkehrsbetriebe mit.

Alle Linien, die diese Haltestelle ansteuerten, seien von der Sperrung betroffen. Die Hamburger Hochbahn bat die Fahrgäste, Linienbusse zu nutzen. Weitere Details über die Hintergründe wurden zunächst nicht bekannt.