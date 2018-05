Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag anfängliche Kursgewinne wieder abgegeben. Am Mittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1687 US-Dollar gehandelt, nachdem sie zuvor bis auf 1,1724 Dollar gestiegen war. Der Kurs liegt aber immer noch etwas höher als am Vorabend.

Auch zum Franken ging es für den Euro wieder abwärts. Die Gemeinschaftswährung kostete am Mittag 1,1522 Franken, nachdem sie zuvor auf 1,1573 gestiegen war. Auch der US-Dollar gab Terrain preis und kostete zuletzt noch 0,9861 Franken. Das Bruttoinlandprodukt der Schweiz ist im ersten Quartal um 0,6 Prozent gewachsen. Damit verlor das Wachstum gegenüber dem zweiten Semester 2017 leicht an Schwung, war aber breit abgestützt. ...

