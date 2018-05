Die Deutsche Telekom teilte am Mittwoch mit, dass sie ihre Beteiligung an der griechischen Telekom-Firma Hellenic Telecom (OTE) um 5% aufgestockt hat. Sie halte nun 45% an dem griechischen Unternehmen, so hieß es. Die Aufstockung sei demnach durch den Kauf von 24,5 Mio. OTE-Aktien zum Preis von insgesamt ca. 284 Mio. Euro erfolgt. Verkäufer war der Meldung zufolge die griechische Privatisierungsbehörde. Der Kaufpreis für die Aktien soll in dem Sinne fair gewesen sein, als es da um den ?volumengewichteten ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...