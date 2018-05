André Kostolany war ein Journalist, Schriftsteller und mitunter auch Entertainer, der sich vor allem als Spekulant sowie als Börsen- und Finanzexperte einen Namen machte. Er wurde als André Bartholomew Kostolany am 9. Februar 1906 im damals zu Österreich-Ungarn gehörenden Budapest geboren. Er war das vierte Kind einer reichen jüdischen Familie, in der der Vater als Spirituosenproduzent tätig war und der Familie ein sehr wohlhabendes Leben ermöglichte, in dem André Kostolany mit Dienstboten und ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...