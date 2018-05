Berlin (ots) -



Schon kurz vor Beginn der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft macht sich wieder das WM-Fieber bei den Deutschen bemerkbar und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Schnell noch einen größeren Fernseher kaufen, den Garten herrichten und ausreichend Fanartikel bereitstellen. Die Shopping- und Vergleichsplattform idealo hat das Shopping-Verhalten der Deutschen im Vergleich zum letzten Jahr analysiert und erkannt: Die Deutschen rüsten sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 und pushen mit ihren Vorbereitungseinkäufen den deutschen Onlinehandel.



Größer, smarter, besser - Der TV-Verkauf boomt kurz vor der WM



Das wichtigste Gadget überhaupt ist ganz klar der Fernseher. Die Nachfrage nach TV's ist insbesondere im Mai geradezu explodiert: Die Deutschen kauften gute 24 Prozent mehr Fernseher in diesem Mai als noch im Jahr zuvor. Dennoch war es im letzten Monat nicht unbedingt am günstigsten. Das größte Sparpotential gab es im Februar, in dem man rund 8 Prozent beim Fernsehkauf sparen konnte. Vor allem Smart-TVs boomen, dabei werden die Bildschirmdiagonalen immer größer und die Qualität immer besser. Aber auch Beamer und Sound Systeme sind beliebt. Die passenden Gadgets runden das WM-Erlebnis vor dem Bildschirm ab.



Fußball-Fanartikel: Die Deutschen mögen es schwarz-rot-gold



Ganz klar: Zum gemeinsamen Viewing mit Familie und Gleichgesinnten gehören auch Dekoration und Fanartikel. Ob Hawaiikette in schwarz-rot-gold, Schminke oder Flaggen - die Deutschen mögen zur WM-Zeit die Nationalfarben. Die Nachfrage nach Fanartikeln ist im Vergleich zum letzten Jahr um unfassbare 204 Prozent gestiegen. Aber nicht nur Deko, sondern auch Fußbälle müssen her, um die Halbzeitpausen mit Kicken zu füllen; passendes Schuhwerk sowieso. Fußbälle haben einen Anstieg von 83 Prozent, Fußballschuhe von 131 Prozent seit 2017. Ebenso sehr beliebte Fanartikel der WM sind Fußball-Trikots, bei denen die Nachfrage um stolze 92 Prozent stieg. Am beliebtesten ist aktuell das weiße Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Sparen kann man bei den Fan- und Sportartikeln zur Zeit nicht all zu viel, es lohnt sich dennoch auf bestimmte Rabattaktionen zu achten. Bei Fußbällen können findige Online-Shopper allerdings bis zu 10 Prozent sparen.



FIFA World Cup Viewing am liebsten im eigenen Garten



Und wo lassen sich die WM-Spiele am besten gucken? Bei schönem Wetter natürlich im Garten oder auf dem Balkon. Die Nachfrage auf idealo nach Gartenmöbeln zeigt eine Steigerung von 19 Prozent, bei Sonnenschirmen sogar um 22 Prozent im Vergleich zu 2017, was zum Teil auch an den frühen sommerlichen Temperaturen in diesem Jahr liegt. Kurz vor der Sommersaison locken viele Händler mit Sonderangeboten, sodass Online-Shopper aktuell satte 72 Prozent bei Gartenmöbeln sparen können, bei Sonnenschirmen sind es immerhin etwas mehr als fünf Prozent.



Eine leckere Bratwurst frisch vom Grill gehört natürlich auch dazu: Deutsche grillen dieses Jahr umso mehr, denn die Nachfrage nach Grills stieg jetzt schon um 15 Prozent, nach Grillzubehör sogar um 39 Prozent. Bei den genannten Outdoor-Kategorien lohnt es sich kurz vor Saisonbeginn zuzuschlagen, denn hier gibt es die meisten Rabattaktionen und somit das größte Sparpotential.



Prognose: Starke Auswirkungen auf den Onlinehandel



Die Deutschen sind also bestens für den diesjährigen FIFA World Cup in Russland vorbereitet, was schon jetzt einen sehr positiven Effekt auf den deutschen Onlinehandel zur Folge hat. Doch dieser Boom wird schon bald wieder vergessen sein, denn knapp die Hälfte der deutschen Bevölkerung wird während der WM vor dem heimischen Fernseher oder beim Public Viewing sitzen und mit der Mannschaft mitfiebern. Erik Meierhoff, Head of B2B Business bei idealo, weiß: "Wie jeden Sommer ebbt die Kauflust der Deutschen ab, dennoch wird dieses Jahr ein noch größerer Einbruch als sonst erwartet - der WM geschuldet. Geshoppt wird an besonders heißen Spieltagen voraussichtlich mehr mobil oder per App, Peaks sind in den Halbzeitpausen zu erwarten, höchstwahrscheinlich weil die Fußballfans Trikots neuer Lieblingsspieler oder Snacks und Bier (nach)bestellen wollen. Dennoch ist so oder so mit einem starken Einbruch der Kaufbereitschaft zu rechnen." idealo wird die Auswirkungen der Fußball-Weltmeisterschaft auf den Onlinehandel beobachten und im Nachgang analysieren.



Quelle: Vergleich der Nachfrage auf idealo.de zwischen 1. Januar bis 20. Mai 2017 und 1. Januar bis 20. Mai 2018 in den Kategorien Fanartikel, Fernseher, Fußbälle, Fußballschuhe, Gartenmöbel, Grills, Grillzubehör, Sonnenschirme, Trikots. Berechnung Sparpotential: Vergleich der teuersten Medianpreise der jeweiligen Kategorien mit den günstigsten Medianpreisen gleicher Kategorien



