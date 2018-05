Festivals, Sportsevents, Baustellen: Überall sind mobile Toiletten gefragt. Das simple Plumpsklo tut es aber oft nicht mehr.

Ob Festival-Fans oder Rockstars - sie alle müssen einmal. Während die einen an ganz normalen Kabinen-Klos anstehen, bekommen die anderen mobile Luxusvarianten aus teurer Keramik und mit Bildschirmen. So auch bei den großen Festivals "Rock am Ring" in der Eifel und "Rock im Park" in Nürnberg an diesem Wochenende. Das Geschäft mit dem Geschäft ist ein Millionengeschäft - gerade in der Freiluft-Saison.

"Zwei Drittel des deutschen Mietmarkts mit Kabinen ist bei uns organisiert", sagt der Sprecher des zuständigen Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE), Bernhard Schodrowski, in Berlin. "Damit wird ein Jahresumsatz von mehr als 120 Millionen Euro erzielt." Das entspreche über 140.000 Kabinen-Klos.

Inklusive der nicht im BDE vertretenen Anbieter "wird es vermutlich mehr als 200.000 Kabinen in Deutschland geben". Der Gesamtumsatz der Branche inklusive Container mit Spül-Klos und Toilettenwagen ist laut Schodrowski statistisch nicht erfasst.

Komfort und hygienischer Standard seien über die Jahre gestiegen, meint der BDE-Sprecher. Die Zeiten der Bretterbuden seien vorbei. Extremes Beispiel: die Luxus-Sanitärcontainer für die Stars bei "Rock am Ring" ab Freitag im VIP-Bereich am Nürburgring.

Für die Bands "Foo Fighters" und "Thirty Seconds To Mars" etwa sollten der verantwortlichen Firma Sani zufolge teure Keramikanlagen zur Verfügung stehen - neben Duschabtrennungen ...

