Rockcliff meldet aktuellen Stand der Explorationspläne für Sommer/Herbst 2018 in Snow Lake und beauftragt Red Cloud Klondike Strike Ltd. als Kapitalmarktberater

Toronto, ON - 31. Mai 2018 - Rockcliff Metals Corporation (Rockcliff oder das Unternehmen) (TSX.V: RCLF) (FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Sommer-Explorationsprogramm gestartet hat, das sich auf sein umfangreiches hochwertiges Basismetall- und Goldlagerstätten-Portfolio konzentriert, das sich in Snow Lake, Manitoba, im Gebiet des erstklassigen Grünsteingürtels Flin Flon-Snow Lake befindet. Außerdem hat Rockcliff die Firma Red Cloud Klondike Strike Inc. (Red Cloud) als strategischen Berater des Unternehmens verpflichtet. Red Cloud ist eine in der Kapitalmarktberatung tätige Gesellschaft, die sich speziell auf den Bergbausektor konzentriert und ihren Hauptsitz in Toronto, Kanada, hat.

Ken Lapierre, der President und CEO von Rockcliff Metals Corporation, merkte dazu an: Wir freuen uns, dass wir Red Cloud und deren erfolgreiches Expertenteam mit seinem umfassenden Verständnis aller Facetten der Explorations- und Bergbauindustrie für uns gewinnen konnten. Red Cloud stellt mit ihrer Erfolgsbilanz in den Bereichen Kapitalfinanzierung, Fusionen und Übernahmen sowie Marketing- und strategische Planung einen großen Zugewinn für Rockcliff dar. Rockcliff wird die Exploration in seinem umfangreichen Lagerstätten-Portfolio fortsetzen und gleichzeitig nach Möglichkeiten Ausschau halten, Partnerschaften einzugehen oder diese Lagerstätten zu monetarisieren mit dem primären Ziel, langfristigen Shareholder-Value zu generieren.

Den Schwerpunkt des Sommer-Programms wird Rockcliff auf folgende Aktivitäten legen:

- Ressourcenerweiterung im zu 100 % unternehmenseigenen Referenzprojekt, der NI-43-101-konformen Kupferlagerstätte Rail Copper, die in alle Richtungen offen ist. Die Lagerstätte weist derzeit 822.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,0 % Kupfer, 0,7 g/t Gold, 0,9 % Zink und 9,3 g/t Silber auf; ein umfangreiches Bohrprogramm ist geplant (siehe Bericht mit dem Titel Mineral Resource Evaluation, Rail Polymetallic Sulphide Deposit, Snow Lake, Manitoba [Mineralressourcenbewertung, Polymetall-Sulfid-Lagerstätte Rail, Snow Lake, Manitoba] vom 19. Dezember 2010, verfasst von Sébastien Bernier, M. Sc., P. Geo., und Dominic Chartier, P. Geo., im Auftrag von SRK Consulting (Canada) Inc. und am 20. Dezember 2010 für das SEDAR-Profil von Rockcliff Resources Inc. eingereicht).

- Weitere Erschließung der Goldlagerstätten des Unternehmens mit Schwerpunkt auf dem Konzessionsgebiet SLG Gold, das an die frühere Goldmine von New Brit mit 1,4 Millionen Unzen und eine Gold-Aufbereitungsanlage im Eigentum von Hudbay Minerals mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag angrenzt.

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass es das Abschlussdatum seines Aktienangebots, das den bestehenden Aktionären zur Teilnahme offensteht (Existing Shareholder Offering), verlängern wird, sodass mit dem Zeitpunkt des Abschlusses der Finanzierung am oder vor dem 22. Juni 2018 zusammenfällt. Das Angebot steht allen in Kanada ansässigen Aktionären des Unternehmens per 9. Mai 2018 bis zum Abschluss der Finanzierung oder dem 22. Juni 2018 offen, je nachdem welcher Zeitpunkt zuerst eintritt. Aktionäre, die an der Teilnahme am Existing Shareholder Offering interessiert sind, wenden sich bitte an Yvonne So, die Assistentin von Bill Johnstone, Corporate Secretary des Unternehmens, unter yso@grllp.com oder +1 (416) 865-6789, um eine Kopie des Zeichnungsvertrags für Working Capital Units (Umlaufkapitaleinheiten) zu erhalten. Anträge sollten bis spätestens zum 18. Juni 2018 eingehen, damit Zeichnungsverträge unterzeichnet und Gelder bis spätestens zum 20. Juni 2018 beim Unternehmen eingehen können. Einzelheiten zum Existing Shareholder Offering und der Finanzierung erhalten Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 10. Mai 2018.

Ken Lapierre P.Geo., President und CEO von Rockcliff, hat als qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen gemäß Vorschrift NI 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen, auf denen die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten basieren, gelesen und genehmigt.

Über Rockcliff Metals Corporation

Das Unternehmen ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Generierung riskofreier Cashflows aus zukünftigen Lizenzgebühren auf seinen Basis- und Edelmetallanlagen im Zentrum von Manitoba (Kanada) konzentriert. Das aktuelle Konzessions-Portfolio von Rockcliff mit insgesamt ungefähr 50.000 Hektar Gesamtfläche erstreckt sich über Teile innerhalb und außerhalb des 100 Jahre alten und nach wie vor in Betrieb befindlichen Bergbaulagers Snow Lake und beherbergt die höchstgradigen unerschlossenen NI 43-101-konformen Kupferlagerstätten (die mit Gold angereicherte Kupferlagerstätte Talbot und die Kupferlagerstätte Rail) sowie die höchstgradigen unerschlossenen historischen Zinklagerstätten (die Zinklagerstätte Lon, die Zinklagerstätte Bur und die Zinklagerstätte Morgan und die Erweiterung der Zinklagerstätte Pen im Einfallwinkel). Zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens zählen die erste und höchstgradige ehemalige Goldproduktionsstätte Manitobas (Goldkonzession Laguna), vier weitere Goldkonzessionen (Goldkonzession SLG, Goldkonzession DSN, Goldkonzession Berry Creek und Goldkonzession Lucky Jack), eine NSR-Beteiligung am Konzessionsgebiet Tower, wo voraussichtlich 2020 mit der Produktion begonnen wird (das Tower Copper Vorkommen), sowie die in Option gehaltene Zinklagerstätte MacBride mit ihren oberflächennahen hochgradigen Ressourcen, die sich nördlich von Snow Lake in der Nähe von Leaf Rapids (Manitoba) befindet.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rockcliff Metals Corporation

Ken Lapierre, P. Geo

President & CEO

Mobil: (647) 678-3879

Büro: (416) 644-1752

ken@rockcliffmetals.com

CHF Capital Markets

Cathy Hume, CEO

Büro: (416) 868-1079 DW 231

cathy@chfir.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43542

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43542&tr=1

