Euroraum-Teuerung im Mai deutlich höher als

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Mai deutlicher als erwartet zugenommen, was vor allem an einer höheren Teuerung bei Energieerzeugnissen und Dienstleistungen lag. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,9 (April: 1,2) Prozent. Das war der höchste Wert seit April 2017. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich 1,6 Prozent Inflation prognostiziert. Die Kernteuerungsrate (ohne die Preise von Energie, Lebensmitteln, Alkohol und Tabak) stieg auf 1,1 (0,7) Prozent.

Euroraum-Arbeitslosenquote im April bei 8,5 Prozent

Die Arbeitslosenquote des Euroraums ist im April gesunken. Nach Mitteilung von Eurostat ging sie auf 8,5 Prozent zurück, nachdem sie im März nach revidierten Angaben bei 8,6 Prozent gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 8,5 Prozent Arbeitslosigkeit prognostiziert, Basis war ein vorläufiger März-Wert von ebenfalls 8,5 Prozent gewesen. Laut Eurostat waren im April im Euroraum 13,88 Millionen Männer und Frauen arbeitslos. Das waren 56.000 weniger als im März und 1,088 Millionen weniger als im April 2017.

Inflationsdruck in Frankreich höher als erwartet

Der Inflationsdruck in Frankreich hat sich im Mai deutlicher als erwartet erhöht. Der Verbraucherpreisindex stieg gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag um 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,3 und 1,9 Prozent prognostiziert. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex stieg mit einer Jahresrate von 2,3 (April: 1,8) Prozent und lag damit erstmals seit 2012 wieder über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent.

HWWI: Deutscher Aufschwung erreicht "Spätphase

Die deutsche Konjunktur befindet sich laut einer Analyse des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) nach wie vor auf einem Wachstumspfad, der Aufschwung hat demnach jedoch seine "Spätphase" erreicht. In seiner aktuellen Prognose erwartet das HWWI weiterhin für 2018 ein Wachstum von 2,1 Prozent und eine dann weiter abflauende Konjunktur im Jahr 2019 mit einem Plus von 1,6 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt (BIP). Die politischen Risiken für die deutsche Wirtschaft mehrten sich, betonten die Hamburger Forscher.

Marktexperten: Weltweiter Smartphone-Verkauf in diesem Jahr leicht rückläufig

Der weltweite Markt für Smartphones wird nach Einschätzung des US-Marktforschungsunternehmens IDC in diesem Jahr leicht schrumpfen und im kommenden Jahr wieder an Fahrt aufnehmen. Wie das IDC am Mittwoch mitteilte, wird ein Rückgang der Verkaufszahlen von 0,2 Prozent in diesem Jahr auf 1,462 Milliarden Geräte erwartet. Angetrieben durch erste 5G-kompatible Geräte ab dem zweiten Quartal rechnen die Marktforscher 2019 wieder mit einem Zuwachs von 3 Prozent.

US-Notenbank will die Volcker-Rule lockern

Die US-Notenbank will die nach der Finanzkrise erlassenen Regeln lockern, die es US-Banken erschweren, besonders riskante Finanzmarktgeschäfte zu machen. Wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Vorschlag der Federal Reserve hervor geht, soll die 2010 in Kraft gesetzte Volcker-Rule künftig weniger strikt umgesetzt werden. Der Vorschlag geht auf eine Initiative von US-Präsident Donald Trump zurück, der der Ansicht ist, dass die Volcker-Rule Kreditvergabe und Wirtschaftswachstum bremst. Fed-Chef Jerome Powell sagte, der Vorschlag solle es Banken ermöglichen, "angemessene Geschäfte ohne unnötige Belastungen" zu machen, ohne dass dabei Sicherheit oder Stabilität gefährdet würden.

Bankenverband sieht USA bei Regulierung klar im Vorteil

Der Bundesverband deutscher Banken sieht die USA bei der Regulierung angesichts vorgeschlagener Änderungen "klar im Vorteil" und fordert deshalb eine Überprüfung der Finanzmarktregulierung auch in Deutschland und Europa. Die US-Notenbank Federal Reserve habe bürokratische Erleichterungen zur so genannten "Volcker Rule" vorgeschlagen, die den Eigenhandel von Banken regelt, betonte der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Christian Ossig. "Die USA haben erkannt, dass eine klar durchdachte und angemessene Regulierung entscheidend für einen starken Finanzmarkt und die Wirtschaft ist", erklärte Ossig.

Ökonom Jonathan Haskel neues MPC-Mitglied

Der britische Ökonom Jonathan Haskel ist neues Mitglied des geldpolitischen Ausschusses (MPC) der Bank of England (BoE). Wie die BoE mitteilte, wurde Haskel von Schatzkanzler Philip Hammond ernannt. Er ersetzt Ian McCafferty, der in den vergangenen Monaten für eine Anhebung des Leitzinses gestimmt hatte. Haskel ist in Großbritannien als Autor des 2017 erschienenen Buches "Capitalism Without Capital: The Rise of the Intangible Economy" bekannt. Er lehrt Ökonomie an der Imperial College Business School und arbeitet außerdem für die Statistikbehörde ONS.

Trump droht deutschen Premiumherstellern - Magazin

US-Präsident Donald Trump hält einem Magazinbericht zufolge den Druck auf die deutschen Autohersteller aufrecht. Er werde seine Handelspolitik beibehalten, bis keine Mercedes-Modelle mehr auf der Fifth Avenue in New York rollten, sagte Trump laut Wirtschaftswoche Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron bei dessen Besuch in Washington im April. Das Magazin beruft sich auf mehrere Diplomaten aus Europa und den USA. Trump wolle deutsche Premium-Automobilhersteller aus dem US-Markt aussperren.

Deutschlands Wirtschaft fordert Schutzzölle auf chinesischen Stahl

Deutschlands Wirtschaft fordert als Antwort auf die drohenden US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium sogenannte Schutzzölle auf Stahl aus Drittländern wie China. "Schutzzölle sind besser als Gegenzölle" etwa auf Motorräder oder Bourbon-Whiskey aus den USA, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, am Donnerstag im Deutschlandfunk. Sie könnten in Übereinstimmung mit den Regeln der Welthandelsorganisation verhängt werden, wenn die eigene Wirtschaft durch umgelenkte Warenströme bedroht sei.

Maas: Protektionismus darf nicht die Oberhand gewinnen

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich gegen Protektionismus und Abschottung im internationalen Handel gewandt. "Wir haben beide kein Interesse daran, dass in der Handelspolitik die Uhren wieder zurückgedreht werden", sagte Maas am Donnerstag in Berlin bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi. "Protektionismus und Abschottung gegenüber dem Freihandel dürfen nicht wieder die Oberhand gewinnen", sagte Maas mit Blick auf die US-Handelspolitik. Gleichzeitig begrüßte Maas die Ankündigung Chinas seine Märkte weiter zu öffnen.

Scholz will Gesetz gegen Umsatzsteuerbetrug im Online-Handel ab 2019

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will mit einem ab 2019 geltenden Gesetz gegen den Umsatzsteuerbetrug im Online-Handel vorgehen. Bis Juli oder August wolle die Regierung den Entwurf im Kabinett verabschieden, sagte ein Finanzministeriumssprecher und bestätigte damit einen Bericht der Wirtschaftswoche. Das Ministerium habe einen Gesetzentwurf erarbeitet und stimme ihn bereits mit den anderen Ressorts ab. "Am 1. Januar 2019 wird das Gesetz dann in Kraft treten", sagte Finanz-Staatssekretärin Christine Lambrecht (SPD) dem Magazin.

Hamburg geht mit bundesweit ersten Diesel-Fahrverboten voran

In Hamburg gelten seit Donnerstag die bundesweit ersten Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge. Betroffen sind Strecken an zwei besonders belasteten Straßen, damit dort die Luft besser wird. Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) verteidigte die Fahrverbote, denn es sei die Verantwortung der Stadt, ihre Bürger "vor schädlichen Abgasen zu schützen". Der Handelsverband nannte Fahrverbote einen "Irrweg".

Russland lädt Nordkoreas Machthaber Kim ein

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un nach Russland eingeladen. Nach Angaben des Außenministeriums in Moskau sprach Lawrow die Einladung bei seinem ersten Treffen mit Kim am Donnerstag in Pjöngjang aus. "Kommen Sie nach Russland, wir würden uns sehr freuen, Sie zu begrüßen", sagte Lawrow laut einer Mitteilung seines Ministeriums zu Kim.

Syriens Präsident Assad droht US-gestützten kurdischen Kämpfern mit Angriff

Syriens Präsident Baschar al-Assad hat den von den USA unterstützten kurdischen Streitkräften in seinem Land mit einem Angriff gedroht. Er bevorzuge Verhandlungen mit den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF), sagte Assad in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Sender Russia Today (RT). Sollten diese nicht möglich sein, "werden wir diese Gebiete mit Gewalt befreien", erklärte Assad.

Nato-Russland-Rat tagt erstmals seit sieben Monaten

Erstmals seit sieben Monaten führen die Nato und Russland wieder politische Gespräche. In Brüssel kamen die Botschafter des Bündnisses am Donnerstagvormittag mit einem russischen Vertreter im Nato-Russland-Rat zusammen. Themen sind der Nato zufolge die Lage in der Ukraine und die Verringerung des Risikos militärischer Zwischenfälle insbesondere bei Manövern beider Seiten.

Pentagon: Regierung in Afghanistan verhandelt mit Taliban über Waffenruhe

