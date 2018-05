Hamburg (ots) -



Der HSV und die HEK gehen gemeinsam in die Verlängerung: Die Hanseatische Krankenkasse wird bis Ende 2019 Exklusivpartner der HSV-Fußballschule.



Der Hamburger SV und die Hanseatische Krankenkasse verlängern nach drei Jahren Exklusivpartnerschaft den gemeinsamen Vertrag. Ab sofort legt die HEK als Exklusivpartner der HSV-Fußballschule den Fokus auf die Gesundheit des Nachwuchses.



Die HSV-Fußballschule ist mit 11.000 Teilnehmern im Jahr die größte Fußballschule Deutschlands. Bei den jährlich 140 Fußballschulen-Camps aktiviert die HEK die Partnerschaft u.a. mit eigens eingerichteten Gesundheitscentern.



"Wir freuen uns sehr, dass wir die enge und vertrauensvolle Partnerschaft mit der HEK auch in den kommenden Jahren weiterführen. Die HEK wird als Exklusivpartner unserer HSV-Fußballschule vor allem in der Zielgruppe Kinder & Familien mit den HEK-Gesundheitscentern bei den Camps der HSV-Fußballschule aktiv sein", so Oliver Poppelbaum, Direktor Vertrieb / Prokurist beim Hamburger SV.



Neben dem HEK-Gesundheitscenter, in dem den Kindern beispielsweise durch Gleichgewichtstests auf einem Balance Board spielerisch das Thema Gesundheit nähergebracht wird, gibt es weitere Aktivierungsmaßnahmen: Das HEK-Logo prangt ab sofort auf den Trikots, Bällen und Turnbeuteln der Rautenkicker.



"Die Gesundheit von Kindern liegt uns sehr am Herzen. Über den Fußball führen wir spielerisch an das Thema Vorsorge heran und fördern die sportliche Aktivität im Team. Durch die Fortführung der Partnerschaft mit dem HSV können wir jährlich 11.000 Kinder und Familien über Gesundheitsprävention aufklären", so Torsten Kafka, Vorstand der Hanseatischen Krankenkasse.



