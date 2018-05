Der Goldpreis hat sich in den vergangenen beiden Wochen leicht erholen können. Damit fand er charttechnisch betrachtet eine Unterstützung im Bereich des gleitenden 100-Wochendurchschnitts. Gleichzeitig verläuft in etwa im gleichen Kursbereich die sekundäre Aufwärtstrendlinie. Kurse unterhalb von 1.275 US Dollar je Unze dürften einen Einbruch unter die beiden relevanten Unterstützungen signalisieren.

Realverzinsung sieht derzeit attraktiver aus

Der Goldpreis hat seit Mitte April ... (Kai Rademacher)

Den vollständigen Artikel lesen ...