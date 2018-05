Von Mike Colias

DETROIT (Dow Jones)--General Motors erhält für sein Geschäft mit selbstfahrenden Autos eine Milliarden-Finanzsprite aus Japan. Der japanische Technologiekonzern Softbank investiert über seinen Vision Fund 2,25 Milliarden US-Dollar in die General-Motors-Tochter GM Cruise Holdings LLC. Wie GM weiter mitteilte, übernehme der Fonds einen Anteil von 19,6 Prozent. Mit der Beteiligung wird der Zukuftsbereich des Detroiter Autokonzerns mit 11,5 Milliarden Dollar bewertet.

Anleger reagieren erfreut auf die Ankündigung, im vorbörslichen US-Handel steigt die GM-Aktie um rund 10 Prozent.

Der US-Konzern hat sich im Wettrennen mit anderen Herstellern und Technologiekonzern um das fahrerlose Auto damit einen wichtigen und finanzstarken Partner gesichert. GM-CEO Mary Barra bezeichnete den Einstieg Softbanks in einer Pressekonferenz als richtungsweisendes Investment. GM wird 80,4 Prozent an der Tochter behalten und selbst 1,1 Milliarden Dollar in das Geschäft investieren.

GM hatte Cruise Automation vor gut zwei Jahren für rund 1 Milliarde Dollar übernommen, inklusive Meilensteinzahlungen, die nicht weiter aufgeführt worden waren. GM Cruise Holdings LLC besteht vorrangig auf der früheren Cruise Automation.

