Washington - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gesunken. In der vergangenen Woche lag die Zahl der Erstanträge bei 221 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Dies sind 13 000 weniger als in der Woche zuvor. Volkswirte hatten mit 228 000 Anträge gerechnet.

