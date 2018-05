Von Paul Kiernan und Harriet Torry

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Zahl der Anträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenhilfe ist in der Woche zum 26. Mai 2018 niedriger als erwartet gewesen. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums fiel sie gegenüber der Vorwoche saisonbereinigt um 13.000 auf 221.000. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 225.000 vorhergesagt. Der vorläufige Vorwochenwert von 234.000 wurde bestätigt. Der gleitende Vierwochendurchschnitt stieg auf 222.250 (Vorwoche: 219.750). In der Woche zum 19. Mai erhielten 1,726 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 16.000 weniger als in der Vorwoche.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

May 31, 2018 08:43 ET (12:43 GMT)

