London (ots/PRNewswire) - Die Global Cyber Alliance (GCA) hat

heute die Ernennung von acht Personen angekündigt, die als

GCA-Botschafter fungieren und die gemeinnützige Mission zur

Beseitigung von Cyberrisiken unterstützen sollen. Diese Personen

wurden aufgrund ihres hervorragenden Rufs in der

Cybersicherheits-Community und ihres Engagements ausgewählt, bei der

Bewältigung von Cyber-Herausforderungen einen positiven Beitrag zu

leisten. Die Botschafter mit einer jeweils einjährigen Amtszeit sind:



Yossi Appleboum, Co-CEO, Sepio Systems

Barry Gooch, Vorsitzender,

Prevention of Fraud in Travel (PROFiT)David Harcourt, Chief Security

Advisor, BTTony Krzyzewski, Mitbegründer und Direktor, SAM for

ComplianceJenny Menna, Senior Vice President und Cybersecurity

Partnership Executive, U.S. BankGraeme Newman, Chief Innovation

Officer, CFC Underwriting Ltd.Jay Singh, Marketing and Partnerships,

Red SiftNicola Staub, Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft des Kantons

Schwyz, Schweiz



Die Botschafter kommen aus unterschiedlichen Bereichen und

bestehen aus internationalen einflussreichen

Führungspersönlichkeiten, die Organisationen in Israel, Neuseeland,

der Schweiz, Großbritannien und den USA und mehrere Sektoren

vertreten, darunter Finanzdienstleistungen, Strafverfolgung,

Technologie, Telekommunikation und Reisen.



Die Botschafter werden dazu beitragen, die Akzeptanz bestehender

und zukünftiger GCA-Tools und -Lösungen zu erhöhen, einschließlich

der DMARC-E-Mail-Authentifizierung und Quad9, dem

DNS-Sicherheitsdienst, der vor bösartigen Websites schützt und

gleichzeitig die Privatsphäre wahrt. Die Botschafter werden eine

Schlüsselrolle bei der Durchführung der frühzeitigen Erprobung von

GCA-Tools spielen und bei der Öffentlichkeitsarbeit helfen, um dafür

zu sorgen, dass diese Ressourcen weltweit verfügbar sind. Die

Botschafter werden auch Anstrengungen zur Nachhaltigkeit des

Nonprofits unterstützen, sodass ihre Tools kostenlos für alle

zugänglich sind.



"Wir freuen uns sehr, dass diese Experten sich bereit erklärt

haben, als GCA-Botschafter zu fungieren", sagte Andy Bates,

GCA-Geschäftsführer für Großbritannien, Europa, den Nahen Osten und

Afrika. "Sie werden uns helfen, unsere Reichweite innerhalb der

internationalen Gemeinschaft zu erweitern und eine wichtige Rolle bei

der Gestaltung der zukünftigen Ausrichtung der GCA spielen. Für eine

globale Organisation ist es wichtig, Freunde zu haben, die die

einheimische Kultur verstehen."



"Wir sind hoch erfreut, dass diese Gruppe einflussreicher und

talentierter Persönlichkeiten uns bei unseren Bemühungen unterstützt,

das Internet zu einem sichereren und geschützten Ort für alle

Weltbürger zu machen", sagte Maryam Rahmani, GCA Global Partnership

Officer. "Ihre Bereitschaft, ihre Zeit und ihr Fachwissen

einzubringen, um einen positiven Beitrag zu unserer kollektiven

Cybersicherheit zu leisten, verdeutlicht den Geist der

Zusammenarbeit, der den Grundstein der GCA bildet."



Yossi Appleboum, Co-CEO von Sepio Systems, sagte: "Ich fühle mich

geehrt, als Botschafter der Global Cyber Alliance zu fungieren und

die Möglichkeit zu haben, beim Aufbau eines Ökosystems zu helfen, das

die GCA, die Regierungen und die Industrie verbindet, um eine besser

abgesicherte Gesellschaft zu schaffen. Ich freue mich darauf, meine

Erfahrungen beim Aufbau robuster Cybersecurity-Plattformen

einzubringen und diese in die aktuellen GCA-Produkte wie Quad9 und

den DMARC Setup Guide sowie in die zukünftigen einzubringen."



Barry Gooch, Vorsitzender von Prevention of Fraud in Travel

(PROFiT), sagte: "Wir alle verlassen uns auf das Internet. Ich fühle

mich geehrt, zum GCA-Botschafter ernannt worden zu sein, und ich

glaube fest daran, dass es uns nur gemeinsam und inklusive gelingt,

über internationale Grenzen und Sektoren hinweg bösartige

Cyber-Aktivitäten zu identifizieren und zu bekämpfen und die

Wirksamkeit unserer Arbeit zu messen. Die Arbeit der GCA in Bezug auf

die Entwicklung zugänglicher und kostenloser Lösungen ist genau das,

was für eine florierende digitale Wirtschaft erforderlich ist, und

wir alle sollten sie unterstützen."



David Harcourt, Chief Security Advisor von BT, sagte: "Ich bin

stolz darauf, dass ich als GCA-Botschafter auserkoren wurde und die

Möglichkeit habe, weitere Verbesserungen bei der Cybersicherheit in

der gesamten Branche zu erreichen und das Internet zu einem

sichereren Ort für alle zu machen, während es für unser tägliches

Leben immer wichtiger wird."



Tony Krzyzewski, Mitbegründer und Direktor von SAM for Compliance,

sagte: "Ich freue mich, die Rolle eines Botschafters für die Global

Cyber Alliance übernehmen zu können. Ich glaube, dass das Bündnis

eine sehr wichtige Rolle bei der Verringerung der mit der

Internetsicherheit verbundenen Risiken in der ganzen Welt spielt, und

mit diesem Botschafteramt wird diese Präsenz in der

australasiatischen Region verstärkt."



Jenny Menna, Senior Vice President und Cybersecurity Partnership

Executive bei der U.S. Bank, sagte: "Die U.S. Bank engagiert sich für

die Verbesserung des Cybersecurity-Ökosystems. Die aktuellen

Aktivitäten der GCA reichen von der Entwicklung von Tools zur

Vereinfachung der DMARC-Einführung bis hin zur Erforschung der

IoT-Sicherheit. Ich bin stolz auf meine Ernennung zur

GCA-Botschafterin."



Graeme Newman, Chief Innovation Officer, CDC Underwriting, sagte:

"Die GCA verfolgt einen erfrischenden, pragmatischen Ansatz zur

Bekämpfung von Cyberrisiken - er identifiziert und implementiert

konkrete, messbare Maßnahmen und wirbt um Engagement aus einer

Vielzahl von Branchen und Regionen. Vor allem der

Cyber-Versicherungssektor hat die Verantwortung, diese Mission zu

unterstützen, und ich bin bestrebt, die Arbeit der GCA durch meine

Rolle als Botschafter zu verstärken."



Jay Singh, Marketing and Partnerships, Red Sift, sagte: "Die GCA

spielt eine zentrale Rolle bei der Sensibilisierung und Akzeptanz von

DMARC weltweit, und ich fühle mich geehrt, als GCA-Botschafter

ausgewählt worden zu sein, um die Innovation zur Untermauerung der

Lösungen und Tools der GCA zu vertreten. Ich freue mich auf die

Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Informationssicherheitsexperten im

Hinblick auf unsere gemeinsame Mission, die Cyber-Herausforderungen,

denen sich die Industrie und die Regierungen im kommenden Jahr

weltweit stellen müssen, zu beseitigen."



Nicola Staub, Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft des Kantons

Schwyz, Schweiz sagte: "Als Staatsanwalt tue ich mein Bestes, um

gegen Cyberkriminalität zu ermitteln und Leute, die sie begehen, vor

Gericht zu bringen. Verhinderte Kriminalität ist jedoch viel besser

als deren Verfolgung. Die Unterstützung der Global Cyber Alliance war

daher ein Selbstläufer: Der Kampf gegen Cyberkriminalität erfordert

kollektive, branchenübergreifende und transnationale Anstrengungen.

Ich bin stolz, dabei mitzuwirken."



Informationen zur Global Cyber Alliance



Die Global Cyber Alliance (GCA) ist ein internationales,

branchenübergreifendes Projekt, das gegen Cyber-Risiken vorgehen und

unsere vernetzte Welt verbessern will. Wir erreichen unsere Mission,

indem wir globale Gemeinschaften vereinen, konkrete Lösungen umsetzen

und deren Wirkung messen. Erfahren Sie mehr unter

www.globalcyberalliance.org.



Originaltext: Global Cyber Alliance

Pressekontakt:

Josh Zecher

1-202-463-0045

josh@vrge.us