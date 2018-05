BERLIN (Dow Jones)--Nach einer Studie der bundeseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) könnten nach dem Brexit deutsche Firmen "bald britische Lieferanten ersetzen". Wegen höherer Preise und längerer Wartezeiten würden britische Waren nach dem Ausscheiden des Landes aus der Europäischen Union (EU) möglicherweise deutliche Lieferanteile in den EU-Ländern verlieren, so eines der Ergebnisse der Untersuchung.

Knapp die Hälfte der Warenexporte aus dem Vereinigten Königreich geht laut den Angaben in die EU, bei einigen Warengruppen liegt der Anteil sogar noch höher. Insgesamt geht es demnach um Warenlieferungen von jährlich rund 189 Milliarden Euro. 2017 seien vier der fünf größten britischen Exportziele EU-Länder gewesen. Hinter den USA und Deutschland rangierten Frankreich, die Niederlande und Irland.

Ein harter Brexit würde deutschen Firmen in Frankreich laut GTAI beispielsweise Chancen in einer Reihe von Sektoren eröffnen, insbesondere in der Kfz-Industrie und im Chemiesektor. Auch in den Niederlanden könnten deutsche Hersteller als alternative Bezugsquellen profitieren, etwa bei chemischen und pharmazeutischen Produkten, aber auch bei Elektronik, Maschinen oder Kfz-Teilen.

Zudem gehe es um mehr als nur den reinen Export von Waren - auch britische Dienstleistungen sind betroffen. Diese machten inzwischen rund 80 Prozent der britischen Bruttowertschöpfung aus, allen voran Finanzdienstleistungen. Mehr als ein Drittel der britischen Dienstleistungsexporte seien laut jüngsten verfügbaren Angaben für 2016 in die EU gegangen. Äußerst fraglich sei, ob und wie Dienstleistungen in ein mögliches Freihandelsabkommen integriert werden könnten, da die bestehenden Abkommen der EU dieses Thema in der Regel ausklammerten.

May 31, 2018

