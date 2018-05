US-Präsident Donald Trump hat sich zufrieden mit dem Verlauf der Nordkorea-Verhandlungen gezeigt. "Very good meetings with North Korea", schrieb Trump am Donnerstagmorgen (Ortszeit) auf Twitter.

Weitere Details nannte er nicht. US-Außenminister Mike Pompeo war am Mittwochabend in New York mit Nordkoreas Ex-Geheimdienstchef Kim Yong-chol zusammengetroffen. Anschließend wurden Fotos veröffentlicht, die den US-Außenminister mit Kim beim Essen vor der New Yorker Wolkenkratzerkulisse zeigen. Zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un soll ein Treffen am 12. Juni in Singapur stattfinden.

Zwischenzeitlich wurde es schon einmal abgesagt, mittlerweile steigen die Chancen wieder, dass es doch stattfindet.