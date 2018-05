Die Deutsche Bank-Aktie rauscht gerade richtig in den Keller. Sie fällt heute um 5,4% auf aktuell 9,39 Euro. Schuld daran sind aktuelle Meldungen aus den USA. So sollen die US-Aktivitäten der Bank in einem "beunruhigenden Zustand" sein. So zitiert das WSJ Quellen der Federal Reserve. Es ist äußerst selten, dass so eine harte Aussage über eine der großen Player am Markt in den USA getroffen wird.

Dieser "troubled condition"-Status für die Deutsche Bank sei nur Fed-intern verwendet und bereits vor einem Jahr eingeführt worden, und ist als solches bisher nicht an die Öffentlichkeit gelangt. So müsste die US-Niederlassung der Bank beispielsweise Personalentscheidungen ...

