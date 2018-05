Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA2524067071 DHX Media Ltd. 31.05.2018 CA2524061520 DHX Media Ltd. 01.06.2018 Tausch 1:1

CA72433U2083 Pistol Bay Mining Inc. 31.05.2018 CA72433U3073 Pistol Bay Mining Inc. 01.06.2018 Tausch 2:1