Der anfängliche Spike des EUR/USD ging am Tageshoch über 1,1700 verloren und so zog sich das Paar zum Tagestief von 1,1665/60 zurück. EUR/USD Angebote mit steigender USD Nachfrage Das Paar steht nun unter Abwärtsdruck, nach dem der US Kern PCE im April um 0,2 % (Monat) und 1,8 % (Jahr) mehr als erwartet zulegte. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ...

