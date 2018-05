Royal Dutch Shell hat in den vergangenen Tagen einige massive Bewegungen vollzogen. Die Aktie ist aus Sicht der charttechnischen Analysten in guter Verfassung und könnte durchaus in Richtung 40 Euro nach oben marschieren. Dies wären immerhin gut 30 % Kurspotenzial, so die Meinung der charttechnischen Analysten.

Allerdings waren die Kurse zuletzt unter die wichtige Verteidigungslinie bei 30 Euro gerutscht und sollten diese nun erst einmal wieder überwinden. Sofern dies nicht gelingt, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...