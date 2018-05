Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat nach der Zoll-Entscheidung der USA eine geschlossene Reaktion der Europäer gefordert. "Jetzt gilt es, den Schaden in Grenzen zu halten - und europäische Geschlossenheit zu zeigen. Im Zweifel sind Gegenmaßnahmen nötig, um die EU-Position zu stärken", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer am Donnerstag in Berlin. "Sonst besteht die Gefahr, dass Zugeständnisse unsererseits zu immer neuen Zumutungen aus den USA führen - zum Schaden unserer Wirtschaft."

Schweitzer sagte weiter: "So wichtig es ist, im Gespräch mit den USA zu bleiben, als Partner verhandelt man nicht im Boxring." Mindestens jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hänge am Export, fast jeder zweite Euro komme aus dem Auslandsgeschäft. "Für offene Märkte und international faire Wettbewerbsbedingungen einzustehen, ist deshalb oberstes Gebot - notfalls auch mit härteren Bandagen."

Einfuhren von Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union werden von den USA künftig mit Strafzöllen belegt. Die bis zum 1. Juni erteilte Ausnahmeregelung läuft aus. "Mit der Einführung von Strafzöllen selbst gegen engste Verbündete brechen die USA internationales Recht", sagte Schweitzer. "Verlieren werden alle: US-Verbraucher, europäische Unternehmen sowie der Produktionsstandort USA." Die Begründung für die Zölle sei an den Haaren herbeigezogen./hoe/DP/she

