Die Aktie der Deutschen Bank rutscht heute kräftig in den Keller und befindet sich mit einem Kursverlust von rund 7% als klares Schlusslicht im Dax. Damit befindet sich der Titel wieder in der Nähe des Allzeit-Tiefs bei 9,00 Euro - seit Jahresstart 2018 beträgt der Kursverlust rund 40%. Die Deutsche Bank ist mit ihrem US-Geschäft laut Medienberichten weiter in die Bredouille...

