PARIS (Dow Jones)--Der französische Telekomkonzern Orange ist eine Partnerschaft mit Google eingegangen, um in Technologie-Startups in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu investieren. Direkter Partner der Alphabet-Tochter sei Orange Digital Ventures, ein 2015 von Orange aufgelegter Fonds, der in junge Unternehmen investiert, teilte die Orange SA mit.

Orange und Google werden gemeinsam Investitionsmöglichkeiten in Bereichen prüfen, in denen der Telekomkonzern bereits präsent ist, darunter Cybersicherheit, Dinger der Dinge, Cloud-Computing und Fintech. Finanzielle Einzelheiten nannte Orange nicht.

May 31, 2018 10:40 ET (14:40 GMT)

