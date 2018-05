Geely hat am Mittwoch einen kleineren Rücksetzer hinnehmen müssen. Die Aktie verlor gut 2 % an Wert und ist damit auf dem Weg in Richtung 2,40 Euro. Hier vermuten Chartanalysten nach Lage der Dinge eine massive Unterstützung.

Der Wert könnte ausgehend von dieser Haltezone dann wieder kräftig klettern, wenn es ähnlich wie im Februar/Anfang März zu einer Erholung am Tiefpunkt kommen sollte. Es sieht derzeit trotz der Rücksetzer nicht danach aus, als sollten die Kurse auf weniger als 2,40 ... (Frank Holbaum)

