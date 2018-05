Zürich / Baden - Die Unwetter in den Kantonen Aargau und Zürich vom gestrigen Abend haben gemäss ersten Schätzungen bei Zurich-Kunden einen Schaden von 6,3 Millionen Franken verursacht. Zurich reagiert sofort und eröffnet in Baden (AG), Steinmaur (ZH) und Laupen (ZH) je einen Hagel Help Point.

Die Unwetter im Aargau und Kanton Zürich von gestern Abend fielen heftig aus. Die Hagelzüge haben Schaden an rund 1'500 Fahrzeugen von Zurich-Kunden angerichtet. Zudem wurden Schäden am Hausrat in rund 400 Gebäuden sowie am Inventar in Geschäftslokalitäten von Zurich-Kunden verursacht. Zurich Schweiz wird gemäss ersten Schätzungen 6,3 Millionen Franken aufwenden, um die Schäden zu beheben. «Zahlreiche Fahrzeuge wurden durch Hagel beschädigt», sagt Ralph Echensperger, Leiter Schaden von Zurich Schweiz. «Unsere Schadeninspektoren ...

