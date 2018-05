Der CDU-Wirtschaftsflügel hat im Handelskonflikt mit den USA vor einem "Flächenbrand" gewarnt. "Ich baue immer noch darauf, dass es gelingt, einen Handelskrieg zu vermeiden, denn dieser würde viele Tausende Arbeitsplätze in den USA und in Europa bedrohen", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer. "Es ist grundfalsch und brandgefährlich, dass die USA nun auch gegen die EU Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe verhängen." Es drohe eine Spirale des Protektionismus in Gang gesetzt zu werden. Die EU müsse die USA umgehend bei der Welthandelsorganisation verklagen.

Der Außenhandelsverband BGA sprach von einer "schwarzen" Stunde für die transatlantischen Beziehungen. Die ungerechtfertigten Zusatzzölle der USA seien eine große Belastungsprobe für die transatlantische Freundschaft, sagte BGA-Präsident Holger Bingmann. "Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union müssen zusammenrücken. Es gibt keinen Grund, warum die Europäische Union als deutlich größere Volkswirtschaft vor den USA in die Knie gehen sollte."

Die EU müsse nun darauf bedacht sein, selbst rechtskonform zu handeln, um den regelbasierten Welthandel nicht noch mehr zu schwächen. "Wir raten deshalb davon ab, übereilt Vergeltungszölle festzulegen und sich damit auch die Logik der Protektionisten zu eigen zu machen. Stattdessen brauchen wir einen neuen Anlauf für ein transatlantisches Freihandelsabkommen."

Der FDP-Wirtschaftspolitiker Michael Theurer sprach von einer "Ohrfeige" für die Bundesregierung. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe es sträflich versäumt, der Handelspolitik die nötige Priorität einzuräumen. Ein Handelskrieg kenne nur Verlierer, eine Eskalationsspirale müsse unbedingt verhindert werden./hoe/DP/she

AXC0190 2018-05-31/17:22