Die italienische Politik spielte anfangs Jahr 2018 neben anderen prominenteren Themen eher eine Nebenrolle. Nun wurde sie definitiv ins Rampenlicht gerückt: Der italienische Präsident Sergio Mattarella lehnte es ab, dem stark euroskeptischen Kabinett - vorgeschlagen vom designierten Premierminister Giuseppe Conte - seine Zustimmung zu geben.

Die Entscheidung von Präsident Mattarella zeigt, dass der Widerstand dieser Koalition gegen die Europäische Union ernst zu nehmen ist - ernst genug, um sie von der Regierung des Landes auszuschliessen.

Vielleicht war es diese Einschätzung, die die europäischen Obligationenmärkte in einem Ausmass erschreckte, wie es seit Jahren nicht mehr der Fall war. Sie liess die Bruttorenditen für die zweijährigen Staatsanleihen Italiens von einem Tiefststand am 4. Mai von Minus 0,331% am 29. Mai auf ein Plus von 2,826% ansteigen.

Bruttorendite der 2-jährigen Italienische Staatsanleihen



Quelle: Bloomberg; 18. Mai 2018. Die vergangene Wertentwicklung stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Indizes sind nicht aktiv gesteuert und stehen nicht für Direktinvestitionen zur Verfügung. Index-Renditen enthalten keine Gebühren oder Ausgabeaufschläge. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung und spiegeln nicht die Performance einer tatsächlichen Anlage wider.

Für diese plötzliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...