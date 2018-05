Die Squadra Azzurra wird ab dem 14. Juni die Welt nicht verzaubern können und die Tifosi keinen Anlass haben, im Chor lauthals "Italia" zu skandieren. Trotzdem sind alle Augen zwei Wochen vor Anpfiff der Fussballweltmeisterschaft in Russland auf Italien gerichtet. Denn was sich da derzeit abspielt, toppt alles bisher Dagewesene und das will was heissen, in einem Land, das schon immer etwas anders war und nun versucht die 67. Regierung zu bilden in rund 70 Jahren. Man kann nur hoffen, dass wenigstens wieder ein Quäntchen Vernunft einkehrt. Ansonsten droht den Märkten der italienische Bär, der in Italien auch heute noch heimisch ist.

Der Bulle trampelt alles nieder, was ihm in den Weg kommt. Das umschreibt recht gut, was wir die letzten Jahre an den Börsen gesehen haben. Bullish blieben die Märkte trotz aller geopolitischen oder wirtschaftlicher Klippen, die umschifft werden mussten. Ob Griechenlandkrise in mehreren Auflagen, das Aussitzen der Probleme und das Durchmogeln der EU, das Zeitspiel der EZB, der Ukrainekonflikt oder der Tsunami in Japan mit dem GAU in Fukushima, nichts konnte den Bullen zum Stillstand bewegen. Und auch jüngere Unsicherheiten wurden beiseite geräumt. Die Wahl Trumps zum Präsidenten der USA etwa oder das Superwahljahr 2017, das Ängste schürte, Europa könne ins populistische Lager abrutschen bzw. das Säbelrasseln Nordkoreas. Selbst die zaghafte Normalisierung der Geldpolitik in den USA hat den Aufwärtstrend der Börsen nicht gebrochen. Anfangs Jahr schien der Wind allerdings zu drehen. 2018 war bisher ohnehin schon kein gutes Jahr für die Börsianer. Die Volatilität, das Mass zur Messung der Nervosität an den Märkten, feierte im Februar ein eindrückliches Comeback. Ausgerechnet in dieser ohnehin schon fragilen Konstellation steht weiteres Ungemach ins Haus. Dass Italien nicht Griechenland ist, müssen die Märkte nun erst mal verdauen. Und das kann durchaus länger dauern, ja uns sogar das ganze Jahr über beschäftigen.

Dann doch lieber Bunga Bunga

Die langwierige Regierungsbildung in Deutschland war ein Novum für alle, welche Deutschland als Hort der Stabilität kennen. Sie hat dem Image des Landes sicherlich nicht gut getan. Die Märkte hielten aber einigermassen still und übten sich in Geduld, im Vertrauen darauf, dass das im Notfall stets zuverlässige Deutschland deshalb nicht vom Kurs abkommen würde. Und da war ja auch ...

